Polizisten suchen in der Umgebung der Hochschule nach dem 19-jährigen James Eric Davis Jr., der zuvor auf dem Campus seine Eltern erschossen hatte.

© AP

Täter gefasst

US-Student erschießt Eltern an seiner Uni

An einer Hochschule im US-Staat Michigan hat ein Student seine Eltern erschossen. Den Schüssen sei ein Streit in der Familie vorausgegangen, teilte die Central Michigan University am Freitag (Ortszeit) mit.