Das von der kalifornischen Gefängnisbehörde California Department of Corrections and Rehabilitation herausgegebene Foto zeigt Charles Manson.

© CALIFORNIA DEPARTMENT OF CORRECT

Kalifornien

US-Serienmörder Charles Manson ist tot

Der als mehrfacher Mörder verurteilte US-Kriminelle Charles Manson ist tot. Er starb am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Kern County (Kalifornien) eines natürlichen Todes, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Manson wurde 83 Jahre alt.