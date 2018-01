US-Präsident Trump kann eigene Hymne nicht

Atlanta. Die politische Geste war klar: Beim Endspiel um die nationale College-Meisterschaft im American Football zwischen Alabama Crimson Tide und den Georgia Bulldogs stand der Präsident, während die Hymne gespielt wurde. Ein klares Statement gegen die Spieler, die in den College-Ligen und in der NFL durch Knien während der Hymne gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt protestierten. Allerdings misslang das Statement des Präsidenten dennoch. Denn augenscheinlich hatte Trump Schwierigkeiten mit dem Text der Nationalhymne.

During the singing of the national anthem at tonight's College Football Playoff game in Atlanta, our #stablegenius President Trump was joining in -- AND DIDN'T KNOW THE LYRICS...#NationalChampionshippic.twitter.com/qPBbiiBVfK