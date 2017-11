US-Piloten entdecken Objekt auf dem Meeresgrund

Das argentinische Schiff "Sarandi" verlässt auf der Suche nach dem verschollenen U-Boor die Marinebasis in Mar del Plata (Argentinien). © dpa

Suche nach argentinischem U-Boot

Auf der Suche nach dem vermissten argentinischen U-Boot hat die Crew eines US-amerikanischen Rettungsflugzeugs ein Objekt auf dem Meeresboden des Atlantiks entdeckt. Das Krankenhaus in der argentinischen Hafenstadt Comodoro Rivadavis wurde vorsorglich in Bereitschaft versetzt.

Buenos Aires. Ein Flugzeug der US-Navy ist bei der Suche nach dem verschollenen argentinischen U-Boot auf ein Objekt in 70 Meter Tiefe im Südatlantik gestoßen. Auf dem Radarschirm des Flugzeugs entdeckte die Crew einen Wärmefleck, der vermuten ließ, dass es sich um die seit einer Woche vermisste „ARA San Juan“ handeln könnte. Das berichteten am Dienstag unter anderem der argentinische Sender Radio Mitre und die Zeitung „Clarín“. An der Suchaktion nehmen 14 Schiffe und zehn Flugzeuge unter anderem aus Großbritannien, den USA und Brasilien teil. Es handelt sich um den größten Marine- und Lufteinsatz im Südatlantik seit dem Falklandkrieg 1982.

Nach dem Wärmesignal entsandte die argentinische Marine ein Mini-U-Boot, um das Objekt zu identifizieren. Der Fundort liegt etwa 300 Kilometer östlich des patagonischen Hafens Puerto Madryn. Das Verteidigungsministerium bestätigte die Berichte zunächst nicht.