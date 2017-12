Auftritt in Berlin: U2-Sänger Bono.

© AP (Archiv)

Fahrt in der U2

U2 geben Konzert in Berliner U-Bahn

In Berlin ist man normalerweise nicht sonderlich gut auf Musiker in der U-Bahn zu sprechen. Anders dürfte das am Mittwoch gewesen sein – denn die Band U2 gab ein Konzert in der gleichnamigen Bahnlinie.