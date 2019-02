Los Angeles

Modeln sollen massentauglich werden: Das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks (45) hat die Eröffnung eines Themenparks „Modelland“ angekündigt. Auf Instagram postete sie : „Mein Traum für euch wird bald wahr: Modelland. Ein Ort, an dem jeder ein Model sein kann und Schönheit zelebriert wird.“ Eröffnet werden soll das fast 2000 Quadratmeter große Areal noch in diesem Jahr in einem Einkaufscenter in der kalifornischen Stadt Santa Monica. Besucher sollen sich dort etwa beraten und stylen lassen.

Banks will die Definition von Schönheit erweitern

Wie das US-Online-Portal „WWD“ berichtet, stammt der Name für den Themenpark von Banks’ 2011 veröffentlichtem Buch mit dem gleichen Titel. Es sei ihre Berufung, Modeln massentauglich zu machen, sagte Banks der Zeitschrift „Women’s Wear Daily“. Sie habe die Sendung „ America’s Next Top Model“ geschaffen, um die Definition von Schönheit zu erweitern. Dahinter stehen laut dem Model eigene Erlebnisse: Ihr sei gesagt worden, sie könne manche Dinge nicht tun, weil sie kurvig oder schwarz sei: „Mein Mitgefühl für Frauen im Allgemeinen ist durch diese Erfahrung gewachsen.“

Von RND/dpa