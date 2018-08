Düsseldorf

Für gewöhnlich lösen Todesanzeigen Trauer und Mitgefühl aus. Doch der Sohn einer verstorbenen Düsseldorferin entschied sich dazu, auf einem positiven Weg Abschied zu nehmen. Das Foto der Annonce zeigt Sigrid Müller entspannt und fröhlich mit einem Glas Sekt in der Hand im Garten. „Ich hatte ein tolles Leben! Tschüss, macht’s gut“, heißt es darunter.

Ihr Sohn nahm die Lebensfreude seiner Mutter, die Anfang August im Alter von 84 Jahren verstarb, zum Anlass und schaltete die ungewöhnliche Anzeige in der „Rheinischen Post“. „Die Anzeige sollte so sein wie meine Mutter es war: lustig und herzlich“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Für ihr buntes und ereignisreiches Leben bedankte sich Sigrid Müller kurz vor ihrem Tod bei ihrer Familie.

Und so sollen auch Beerdigung und Trauerfeier den Angehörigen und Wegbegleitern positiv in Erinnerung bleiben. Geplant ist ein großer Abschied mit 250 Gästen auf dem Friedhof. „Schwarze Kleidung ist kein Muss“, heißt es in der Anzeige. Über die anschließende Feier im Garten hätte sich die lebensbejahende Seniorin sicher gefreut.

Von RND/mkr