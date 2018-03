Mit „Geschäftszweigen“ wie Diebstahl, Drogenhandel Raub und Fälschungen finanzieren tschetschenische Banden in Berlin zunehmend Investments in legale Unternehmen, so das BKA (Symbolbild).

Bundeskriminalamt

Tschetschenische Banden in Berlin immer aktiver

Tschetschenische Banden gewinnen nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes in der organisierten Kriminalität in Deutschland an Einfluss. So hätten tschetschenische Kriminelle große Teile des Drogenhandels in Berlin übernommen, berichtete die „FAZ“.