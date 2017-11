Trumps neue Kumpel

“Wer hätte gedacht, dass ich das noch erleben darf!“, ruft Daniel Philipps mit Begeisterung in der Stimme. Der Kunstlehrer an der örtlichen Highschool hat gerade ein paar Einkäufe erledigt, lehnt entspannt an seinem Pickup-Laster und schwärmt von dem regionalen Aufschwung: Nach einer bald endlosen Talfahrt gehe es endlich wieder aufwärts – wenn auch langsam. Der 64-Jährige ist eng mit dieser Kommune verwachsen: hier aufgewachsen, im nächstgelegenen College seine Pädagogikausbildung absolviert und mit unzähligen Generationen von Schülern bestens bekannt.

Wenn Philipps durch seine Stadt spaziert, grüßt der freundliche Herr mit den grau melierten Haaren fast unentwegt die Passanten. Über nahezu jeden kann der Lehrer eine Anekdote erzählen. Und doch habe er zeit seines Lebens nie so richtig zu dieser Gemeinschaft dazugehört, immer sei er eine Art Beobachter seiner eigenen Heimat geblieben, erzählt Philipps.

Die Distanz lasse sich leicht erklären: Als Lehrer besitze er stets ein gesichertes Einkommen. Im Gegensatz zu seinem geregelten Alltag würden die Bergarbeiter in ihrem Berufsleben Achterbahn fahren: Manchmal ginge es rauf bis zu einem Spitzeneinkommen von 70 000 Euro pro Jahr, und dann würde unerwartet das Kündigungsschreiben in der Post liegen, weil der Verkaufspreis für die Kohle absackt. Oder die Bergwerke gehen angesichts der verschärften Konkurrenz gleich vollständig pleite – und mit dem Job verlieren viele Arbeiter auch noch ihre Rentenversorgung, da die Altersversicherung an den Arbeitgeber gekoppelt ist. Es sei eben eine andere, harte Welt.

Doch trotz der ständigen Aufs und Abs lässt sich auch Philipps von der neuen Hoffnung bereitwillig anstecken: In 14 Kohlebergwerken der Region, deren Maschinen zum Teil seit Jahren ruhen, stehe eine Wiedereröffnung unmittelbar bevor. Andere Minen, die nur auf Sparflamme liefen, würden in diesen Monaten ihre Kapazitäten wieder ausweiten.

Das lässt sich sogar auf den Straßen beobachten: Neben den Fahrbahnen sind regelmäßig kleine Werbetafeln von Firmen zu sehen, die Grubenarbeitern einen Job in Aussicht stellen. Für die Unternehmen ist es nach all den Jahren des Niedergangs allerdings gar nicht so einfach, qualifiziertes Personal zu finden: “Viele gute Leute sind der Arbeit in anderen Städten hinterhergezogen“, sagt Philipps.

Unzählige Häuser, Geschäfte und Tankstellen im Landkreis McDowell stehen leer, während Bergbaufirmen händeringend nach neuen Mitarbeitern Ausschau halten. Quelle: Stefan Koch

Die Bemerkung des Lehrers ist eine freundliche Umschreibung eines geradezu katastrophalen Zusammenbruchs: Von den mehr als 100 000 Einwohnern des Landkreises, die in dieser wilden Berglandschaft in der Nachkriegszeit ihr Auskommen fanden, sind knapp 18 000 geblieben. Es begann mit einer leichten Abwanderung und endete in einer regelrechten Flucht. Auch die Zahlen der US-Administration spiegeln den Niedergang wider: Allein von 2008 bis 2016 fiel die Produktion in den Kohlewerken von 117 Millionen Tonnen pro Jahr auf 36 Millionen. Und zu allem Übel erlebten die Bergleute mehrere Automatisierungswellen, die den Bedarf an Arbeitskräften um ein weiteres Mal rapide senkten.

Für das “County“ McDowell bleiben nur traurige Rekorde: Nirgends in den Vereinigten Staaten ist die Lebenserwartung so niedrig und die Quote der Drogen- und Medikamentenabhängigen so hoch wie in diesem Teil der Appalachen. Es verwundert daher nicht, dass zu den häufigeren Todesursachen vor allem Überdosen an Schmerzmitteln zählen.

Die Ärmsten der Armen geraten aber nicht durch ihre Not in die landesweiten Schlagzeilen, sondern durch ihr Wahlverhalten: Sie, die bei den Präsidentschaftswahlen jahrzehntelang zur Stammwählerschaft der Demokraten zählten, stimmten im vergangenen November mit breiter Mehrheit für den Quereinsteiger Donald Trump. Mehr als 80 Prozent hatten einst für Bill Clinton gestimmt, nun waren es fast 80 Prozent für den umstrittenen Republikaner.

Trump-Besuch mit Grubenhelm

Es hatte ihnen gefallen, wie der Geschäftsmann bei seinem Besuch in Charleston mit einem Grubenhelm auf dem Kopf und einem grimmigen Gesichtsausdruck vor sie trat und ihnen entgegenrief: “Ich bringe die Kumpels zurück zur Arbeit.“ Die so heftig umworbenen Wähler waren ob dieser Versprechen zwar nicht weniger skeptisch als die Trump-Gegner an der Ost- und Westküste Amerikas. Aber der Politikneuling aus New York war eben der Einzige, der ihre vagen Hoffnungen bestärkte. Sogar Hillary Clinton räumt in diesen Tagen freimütig ein, dass es im Wahlkampf vielleicht ihr größter Fehler war, das baldige Ende des Kohlebergbaus zu erklären.

Ist es also Trumps Verdienst, dass zumindest einige Leute in den abgelegenen Regionen wieder in Lohn und Brot kommen? Auf überörtlicher Ebene ist man voll des Lobes für den Chef des Weißen Hauses: “Seit der Wahl ist die Stimmung viel besser“, sagt Bill Raney, Chef der West Virginia Coal Association. Im gesamten Bundesstaat würden die Arbeitslosen in ihre Jobs zurückkehren, behauptet der Lobbyist. Und Gouverneur Jim Justice, der vor zwei Jahren von den Republikanern zur Demokratischen Partei wechselte und vor wenigen Wochen wieder zurück zu seiner alten Partei ging, schwärmt vom neuen Präsidenten.

Das Lob kommt nicht von ungefähr: Ebenso wie Trump war Justice vor seinem Politikerdasein Geschäftsmann und brachte es mit einem Kohle-Imperium zum Milliardär. Beide standen im November zur Wahl und bestärkten sich in ihren Thesen gegenseitig – Trump als Präsidentschaftskandidat und Justice als Kandidat für das Amt des Gouverneurs.