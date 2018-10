Schwerin

Ein Kind ist am Mittwoch in Schwerin sexuell belästigt worden. Der Polizei zufolge hat eine unbekannte männliche Person das Mädchen angesprochen und an den Schultern und Armen berührt. Die Zwölfjährige trat dem Tatverdächtigen daraufhin in die Weichteile und konnte so weitere Annäherungsversuche des Mannes unterbinden.

Das Mächen gab an, dass der Unbekannte sie seit einiger Zeit verfolgt habe. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bisher nicht ermitteln. Die Kripo bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

So sieht der Mann aus

Etwa 23 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, nordafrikanischer Herkunft, kräftiger Körperbau. Kleidung: schwarze Jacke, darunter ein schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe, Tuch über dem Mund und der Nasenspitze, schwarze Sporttasche mit Streifen.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 - 51800 entgegen.

Von RND/ka