Könnern/Bernburg

Beim Versuch, ein Auto auf einer Landstraße im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt anzuhalten, ist ein Tramper in der Nacht zu Sonntag erfasst und getötet worden. Wie die Polizei in Bernburg mitteilte, wollte der 23-Jährige gemeinsam mit einer Begleiterin nach Könnern trampen.

In Höhe des Rasthofs Könnern sei er plötzlich vor das Fahrzeug eines 24 Jahre alten Magdeburgers auf die Straße gesprungen. Der habe nicht mehr bremsen können und den jungen Mann erfasst. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Alle Augenzeugen hätten einen Schock erlitten und mussten medizinisch betreut werden.

Von RND/dpa