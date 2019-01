Halle

Weil er den Fund eines toten Babys in der Tiefkühltruhe seiner Ex-Lebensgefährtin verschwiegen hat, muss ein Mann 1000 Euro an ein Kinderhospiz zahlen. Das entschied das Landgericht Halle am Dienstag nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Der 55-Jährige aus Benndorf ( Landkreis Mansfeld-Südharz) wurde zugleich vom Vorwurf der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung der Frau freigesprochen. Der Mann hatte gestanden, 2017 in der Wohnung seiner damaligen Partnerin ein totes Kind in der Tiefkühltruhe entdeckt zu haben. Erst Monate später ging er zur Polizei, die zwei tote Babys fand. Die Mutter wurde 2018 wegen zweifachen Totschlags zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Von RND/dpa