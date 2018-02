Die wegen Mordes angeklagten Männer sitzen in einem Gerichtssaal des Landgerichts München.© dpa

Justiz

Tote nach Saufgelage - was geschah auf verlassenem Firmengelände?

Eigentlich sollte es eine Grillfeier auf einem alten Firmengelände werden. Der Wodka fließt reichlich. Beim Essen und Trinken kommt es plötzlich zum Streit - so steht es in der Anklageschrift. Am Ende ist eine Frau tot. Ihre Leiche wird Monate später bei Erdarbeiten ausgegraben - mumifiziert.