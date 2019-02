Vranjina

Eine Bootstour zu einem Kloster in Montenegro hat ein tragisches Ende genommen. Vier Menschen sollen ertrunken sein, nachdem das Boot am Sonntag bei hohem Wellengang im Skutarisee gekentert war. Es hätte die Gruppe von Gläubigen vom orthodoxen Kloster auf der Insel Vranjina zum Festland bringen sollen. Bei den Opfern handelte es sich um einen Mann, seine schwangere Frau, ihre zwölfjährige Tochter sowie einen weiteren Mann.

Nach drei Menschen wurde am Montag immer noch gesucht, berichtete das montenegrinische Fernsehen RTCG auf seiner Webseite. Die Überlebenschancen waren sehr gering. Fünf Menschen in dem Boot, unter ihnen der Mönch aus dem Kloster, der es gesteuert hatte, überlebten das Unglück. Einer der Überlebenden berichtete, dass zuerst das Mädchen im Wasser verloren gegangen und ertrunken sei. Die drei Erwachsenen verschwanden in den Fluten, nachdem sie nacheinander vergebens versucht hatten, die anderen zu retten.

Trotz schlechten Wetters Bootstour unternommen?

Die Polizei nahm anschließend den aus Serbien stammenden Mönch fest, der das Unglücksboot gesteuert hatte. Die Behörden werfen ihm vor, sich trotz des schlechten Wetters auf die Bootsfahrt eingelassen zu haben. Den Medienberichten zufolge handelte sich bei den Passagieren um Gläubige, die regelmäßig an den Sonntagsandachten im Kloster Vranjina teilnehmen.

Der 48 Kilometer lange und 14 Kilometer breite Skutarisee (andere Bezeichung: Shkodrasee) ist das größte Binnengewässer des Balkans. Er liegt zwischen Montenegro, zu dem zwei Drittel gehören, und Albanien. Das Kloster auf der im See gelegenen Insel Vranjina stammt aus dem 13. Jahrhundert.

Von RND/dpa