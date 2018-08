Rheda-Wiedenbrück

Schwerer Unfall auf der Autobahn 2 in Ostwestfalen: Bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen.

Auf der Höhe von Rheda-Wiedenbrück war der Autofahrer am Donnerstag ins Schleudern geraten und gegen Lkw geprallt. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Wie ein Ersthelfer gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtet, habe der Mann sein Telefon noch in der rechten Hand gehabt. Ob die Smartphone-Nutzung zu dem Unfall geführt hat, ermittelt nun die Polizei.

Die Autobahn in Richtung Hannover war über Stunden gesperrt. Es bildete sich ein rund acht Kilometer langer Stau.

Von RND/dpa