Ettlingen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Ettlingen im Kreis Karlsruhe sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 25-Jähriger war am Sonntag mit seinem Auto beim Fahrbahnwechsel mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Ein Auto wurde durch den Zusammenprall gegen eine Betongleitwand geschleudert und geriet in Brand. Beide Insassen verbrannten in dem Fahrzeug. Das dritte beteiligte Auto kam ins Schleudern und blieb auf dem Standstreifen stehen. Der 59 Jahre alte Fahrer sowie der alkoholisierte Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von RND/dpa