Raser-Prozess beginnt mit Entschuldigung

Illegales Autorennen

Zwei Männer liefern sich 2015 ein illegales Autorennen mitten in Köln. Es kommt zum Unfall und eine Radfahrerin wird getötet. Die beiden Raser bekommen Bewährungsstrafen, aber der BGH hat das Urteil teilweise aufgehoben. Nun droht den Männern doch noch das Gefängnis – vor Gericht haben sich die beiden reumütig gezeigt.

Köln. Mit Entschuldigungen der beiden Angeklagten hat am Montag der Revisionsprozess um einen tödlichen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Köln begonnen. „Ich bitte Sie vielmals um Verzeihung für das, was ich Ihnen und Ihrer Familie angetan habe“, sagte einer der beiden Raser in Richtung der Eltern und des Bruders des Opfers, die den Prozess vor dem Kölner Landgericht als Nebenkläger verfolgen. Die heute 24 und 25 Jahre alten Männer waren im ersten Prozess wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) beanstandete die Aussetzung zur Bewährung und hob das Urteil teilweise auf. Die Angeklagten räumten erneut ein, verantwortlich für den Tod der jungen Radfahrerin zu sein.

Allgemeines Rechtsempfinden sei nicht berücksichtigt worden

Nach Auffassung des BGH hatten die Kölner Richter bei ihrem Urteil von 2016 nicht berücksichtigt, wie sich die Bewährungsstrafen auf das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung auswirken würden. Außerdem hätten sie nicht beachtet, dass die beiden türkischstämmigen Deutschen den Unfall mit ihrer aggressiven Fahrweise vorsätzlich herbeiführten.

Die Höhe der Freiheitsstrafen von zwei Jahren sowie einem Jahr und neun Monaten beanstandete der BGH dagegen ebenso wenig wie die Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. In dem neuen Prozess geht es allein darum, ob die Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden können oder nicht.

Opferanwalt Nikolaos Gazeas fordert einem Bericht zufolge Freiheitsstrafen ohne Bewährung. Die bisher verhängten Urteile seien „ein Schlag ins Gesicht für die Eltern und den Bruder der Verstorbenen gewesen, sie haben aber auch das Vertrauen der Bevölkerung in eine gerechte Justiz massiv erschüttert“, sagte Gazeas dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Eigentlich war der Revisionsprozess schon für Dezember geplant. Der erste Verhandlungstag hatte jedoch ein schnelles Ende, weil sich herausstellte, dass ein Schöffe befangen sein könnte. Für die Neuauflage sind drei Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte am kommenden Montag fallen.

Von RND/dpa