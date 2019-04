Penig/Chemnitz

Ein Jungbulle ist bei Penig ( Mittelsachsen) auf die A72 (Chemnitz-Hof) gelaufen – und hat dies nicht überlebt. Am Freitagabend stießen auf der Autobahn drei Fahrzeuge mit dem Tier zusammen, wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils etwa 4000 Euro. Warum der Bulle auf die Autobahn lief, war noch unklar.

Von RND/dpa