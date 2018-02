Todesschütze gesteht Mord an 17 Menschen

Amoklauf in Florida

Ja, er hat all die Jugendlichen umgebracht. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida, hat sich der Todesschütze zu dem Massaker bekannt. Ansonsten schweigt der 19-Jährige. Doch über ihn und sein Leben werden immer mehr Details bekannt. So soll Nikolas C. unter anderem einer Rassistengruppe angehört haben.

Parkland. Der 19 Jahre alte Nikolas C. hat den Mord an 17 Menschen in der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida gestanden. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor. Der junge Mann war zuvor erstmals vor Gericht erschienen, vorgeführt in organgefarbener Häftlingskleidung sowie an Händen und Füßen gefesselt. Seine Anwältin Melisa McNeill sagte, ihr Mandant sei traurig und reumütig. Nikolas C. sei sich vollkommen bewusst, was vor sich gehe, sei aber ein „gebrochenes menschliches Wesen.“ Er selbst äußerte sich nicht weiter zu den Vorwürfen.