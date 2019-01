Panorama Schleswig-Holstein - Tod bei Silvesterfeuerwerk: Frau starb durch Schussverletzung Nach dem Tod einer dreifachen Mutter in Schleswig-Holstein vermutete die Polizei zunächst einen illegalen Böller als Ursache. Doch jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Polizeibeamte stehen an der Stelle, an der eine 39 Jahre alte Frau in der Silvesternacht durch einen Schuss ums Leben gekommen ist. Quelle: Carsten Rehder/dpa