Warm anziehen!

Hüpfen, laufen, schwimmen – wer sich bewegt, friert weniger, weil die Durchblutung angeregt wird. Wer zu Hause fröstelt, sollte es mal mit Hausputz versuchen. Durch die körperliche Aktivität wird einem schnell mollig warm. Wem das zu anstrengend ist, der sollte sich lieber massieren lassen – auch das fördert die Durchblutung.

Unschlagbar gegen Kälte ist ein warmes Bad. Auch ein Saunagang heizt richtig auf, er stärkt obendrein das Immunsystem. Ist die Zeit knapp, reicht auch ein nettes Fußbad. Empfehlenswert sind auch Wechselbäder. Heiß, kalt – das wirkt und härtet ab.

Wasserleitungen vor Kälte schützen

Ein Wasserzähler soll mit einem Schal vor Kälte geschützt werden. Quelle: dpa

Nicht nur der Mensch leidet unter den eisigen Temperaturen in diesen Tagen. Die Kälte macht auch Wasserleitungen in Haus und Garten zu schaffen. Je nach Situation kann es auch nötig sein, Keller, Hausflure oder Treppenhäuser, in denen Wasserleitungen verlaufen, leicht zu heizen. Ungenutzte Leitungen im Garten oder in der Garage sollten am Besten entleert werden. Das Herunterfahren der Heizungsventile aus Spargründen bis auf das Eiskristall-Symbol reicht nicht aus. Der sogenannte Frostwächter schützt nur den Heizkörper, nicht aber die Leitungen vor dem Zufrieren. Das Ventil sollte daher nie vollständig zugedreht werden.

Tierleben bei frostigen Temperaturen