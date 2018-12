Hamburg

Nanu, ist es etwa schon wieder aus und vorbei mit seiner neuen Liebe Francesca Dutton? Erst vor wenigen Wochen machten die 32 Jahre alte Produzentin und der Schauspieler ihre Liebe öffentlich. Sie posteten erste gemeinsame Fotos in den sozialen Netzwerken, reisten zusammen nach New York. Auf dem roten Teppich des Audi Generation Awards in München sorgten sie zuletzt mit einem Kuss für Blitzlichtgewitter. Und jetzt feiert Til Schweiger ohne seine neue Freundin in seinen Geburtstag?

Auf dem Bild bei Instagram ist Til Schweiger zu sehen umringt von seinen Freunden, neben ihm steht Tochter Luna. Seine neue Freundin Francesca Dutton sucht man vergeblich.

Doch von Liebes-Aus gibt es keine Spur. Ganz im Gegenteil: Der Schauspieler nutzt seinen 55. Geburtstag, um seiner Francesca ein Liebesgeständnis zu machen. Die 32-Jährige kommentierte sein Bild mit „ Happy Birthday, Baby“ und drei roten Herzen. Til Schweiger reagierte darauf mit einer Liebeserklärung und offenbarte seine Gefühle: „I love you“.

Von RND/mat