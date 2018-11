Cork

Wer Reizwäsche trägt, will Sex. So könnte man die Anwältin des Angeklagten verstehen, als sie in ihrem Schlussplädoyer zur Jury sagt: „Sie müssen sich anschauen, wie sie angezogen war. Sie trug einen String-Tanga mit einer Vorderseite aus Spitze.“

Im irischen Cork wurde jüngst ein 27-Jähriger freigesprochen, der wegen Vergewaltigung einer 17-Jährigen auf der Anklagebank saß. Er stritt die Tat ab, der Geschlechtsverkehr hätte einvernehmlich stattgefunden und die Klägerin habe erst danach den Vorwurf der Vergewaltigung erhoben. Ein Zeuge will anderes beobachtet haben. Der 27-Jährige soll die Jugendliche gepackt, gewürgt und 30 Meter eine Gasse gezerrt haben, bevor es dort zum Geschlechtsverkehr kam.

Sturm der Entrüstung nach Vergewaltigungsprozess

Ob nun das Plädoyer der Anwältin oder der einstimmige Freispruch der Jury an sich der Auslöser war: Seit dem Vergewaltigungsprozess sorgt ein Hashtag im Netz für Aufsehen, der in Zeiten von #Metoo seine Wirkung nicht verfehlt: Hunderte Frauen aus Irland posten derzeit unter #ThisIsNotConsent (zu Deutsch: „Das bedeutet keine Zustimmung“) Tangas und BHs auf Twitter und Instagram, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Wahl der Unterwäsche nicht mit einer Aufforderung zum Sex gleichzusetzen sei.

Auch in Deutschland wird mittlerweile unter dem Hashtag gepostet und diskutiert.

Netz-Protest hat Folgen

Der Fall aus Cork ist dabei kein Einzelfall. Erst im März dieses Jahres wurden vier Rugby-Spieler von dem Vorwurf der Vergewaltigung einer 19-Jährigen freigesprochen, obwohl es eindeutige Indizien und Beweise für die Tat gegeben haben soll. Das Opfer soll mit Vaginalblutungen nach Hause gekommen sein und habe sich dann vor Gericht rechtfertigen müssen, warum nicht mehr Blutspuren auf ihrer Kleidung sichtbar gewesen seien.

In Belfast und Dublin gingen viele Menschen bereits auf die Straße, um gegen den Umgang mit Vergewaltigungen in Irland zu demonstrieren. Der #ThisIsNotConsent-Protest hat nun Folgen: In Irland soll untersucht werden, wie in dem Land künftig Fälle sexueller Nötigung verhandelt werden.

Von Amina Linke / RND