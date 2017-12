„The Rock“ erwägt Präsidentschaftskandidatur

Hollywood-Schauspieler

US-Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson denkt ernsthaft darüber nach, US-Präsident zu werden. Der 45-Jährige Ex-Wrestler wäre ein echter Fels in der politischen Brandung des Oval Office. Setzt er nun zum „Finishing Move“ gegen Donald Trump an?

Hollywood. Dem letzten politischen Erdbeben in Washington nach der US-Präsidentschaft Donald Trumps könnte nun bald ein ebenso großes Schauspiel folgen. Zumindest, wenn es nach den Vorstellungen von Ex-Wrestler und Hollywood-Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson geht. Der 45-Jährige bekundete in der TV-Show von US-Moderatorin Ellen DeGeneres sein ernsthaftes Interesse an einer Kandidatur für die kommende US-Präsidentschaftswahl. „Ich denke ernsthaft darüber nach“, äußerte der 1,96 Meter große Schauspieler, bevor der tosende Applaus des Publikums einsetzte.

Komiker Kevin Hart, Sidekick in Johnsons neuem Film „Jumanji“ fand ob dieser Ideen nur lobende Worte für seinen Kumpel: „Wir leben in einer Welt, in der sich der Einfluss, den ehrliche Menschen wie Dwayne haben, zeigt. Er verbreitet Liebe, bringt den Menschen ein Lachen und zelebriert das Positive im Leben. Wenn er den Schritt also geht, hat er meine volle Unterstützung.“

Anhänger lassen Kampagnennamen registrieren

Da „The Rock“ keiner Partei angehört, sind seine Chancen auf einen erfolgreichen Wahlkampf ohnehin gering. Zudem besitzt der 45-Jährige keine politische Erfahrung. Letzteres hielt die US-Amerikaner allerdings im vergangenen Jahr auch nicht davon ab, den Immobilienmogul Donald Trump auf den Chefsessel zu hieven. Den Kampagnennamen „Run the Rock 2020“ gibt es bereits. Bei der unabhängigen Bundesbehörde Federal Election Commission wurde dieser allerdings nicht von Johnson selbst registriert, sondern von seinen begeisterten Fans. Es scheint, als ob die Anhänger des Muskelpakets schon bereit sind für das nächste Erdbeben im Oval Office.

Von RND/krö