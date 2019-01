Bangkok

Nach langer Verzögerung hat Thailand nun ein Datum für die Krönung seines Königs Maha Vajiralongkorn: Die Zeremonie soll vom 4. bis 6. Mai 2019 stattfinden, wie der Königspalast am Dienstag bekanntgab. Der 66-Jährige hatte bereits im Dezember 2016, zwei Monate nach dem Tod seines Vaters, Langzeitkönig Bhumibol Adulyadej, den Thron bestiegen. Damals hatte Vajiralongkorn die Trauer um seinen Vater als Grund angegeben, sich nicht umgehend krönen zu lassen. Das nun feststehende Datum ist historisch bedeutsam: Der 5. Mai ist der Jahrestag der Krönung seines Vaters 1950.

Vajiralongkorn ist Vater von fünf Söhnen und zwei Töchtern. Den Thron bestieg der dreifach Geschiedene unverheiratet. Mit einem vom „Business Insider“ auf 30 Milliarden Dollar (26 Mrd Euro) geschätzten Vermögen gilt Thailands König als reichster Monarch der Welt.

Der König ist Staatsoberhaupt des Landes, hat jedoch wenig Einfluss auf das politische Tagesgeschäft. Vor der Krönung soll es in dem Land, das seit dem Putsch 2014 von einer Militärregierung geführt wird, am 24. Februar erstmals nach mehr als sieben Jahr eine Parlamentswahl geben. Erwartet wird, dass der amtierende Regierungschef, General Prayut Chan-o-cha (64), im Amt bleiben will.

Von RND/dpa