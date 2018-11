Melbourne

Nach einem Messerangriff in der Innenstadt von Melbourne ist auch der mutmaßliche Täter gestorben. Dies bestätigte die Polizei der australischen Millionenmetropole am Freitag. Der Mann war zuvor von der Polizei niedergeschossen worden. Er erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zuvor soll er mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen sein. Dabei tötete er einen Passanten und verletzte zwei weitere Menschen. Der Polizeichef Graham Ashton bestätigte, dass inzwischen auch wegen Terrorverdachts ermittelt werde.

Die Tat ereignete sich in einem Einkaufsviertel mitten im Stadtzentrum, in dem zahlreiche Fußgänger unterwegs waren. Der Angriff wurde von mehreren Augenzeugen auf Handy-Videos gefilmt.



Zu sehen ist, wie ein Mann in der Nähe eines brennenden Autos mit einem Messer auf mehrere Beamte in Uniform losgeht, bevor er niedergestreckt wird.

