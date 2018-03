Blick auf die Sozialunterkunft in Schweinfurt, in der die Polizei einen Tag zuvor Chemikalien entdeckt hat, die für den Bau von Rohrbomben geeignet gewesen wären. © dpa

Schweinfurt

Terror-Sprengstoff in Sozialunterkunft entdeckt

Die Polizei hat nach dem Hinweis eines Gerichtsvollziehers Chemikalien und gefährlichen Sprengstoff in einer Obdachlosen-Unterkunft in Schweinfurt gefunden. Was plante der Mann, dem die Stoffe gehörten?