Die 23-fache Grand-Slam Gewinnerin Serena Williams hat sich auf einen ganz neuen Platz gewagt: Auf Instagram hat die 37-Jährige ein Video von sich veröffentlicht, in dem sie mit viel Gefühl und kraftvoller Stimme den Song „I Touch Myself“ (Ich berühre mich selbst) der australischen Band The Divinyls singt – und das oben ohne. Ihre Brüste werden nur von ihren Händen bedeckt. „Ja, das hat mich aus meiner Komfortzone gebracht“, schreibt Williams zu dem Video.

Mit der Botschaft richtet sich der Tennisstar an alle Frauen und will sie daran erinnern, regelmäßig die Brüste zu kontrollieren. Das Video sei Teil des „I Touch Myself Project“, das in Andenken an die Divinyls-Sängerin Chrissy Amphlett gegründet wurde. Amphlett war vor fünf Jahren im Alter von 53 Jahren an Brustkrebs gestorben, danach wurde das Projekt ins Leben gerufen, das Frauen an die Vorsorgeuntersuchungen erinnern soll. „Ich wollte es tun, weil es ein Problem ist, das alle Frauen aller Hautfarben auf der ganzen Welt betrifft. Früherkennung ist der Schlüssel – es rettet so viele Leben“, schreibt Williams in ihrem Post.

Das Video wurde inzwischen mehr als 1,9 Millionen Mal aufgerufen. „Wow! Serena mach weiter großartige Sachen und verlasse deine Komfortzone. Sehr stark!“, schreibt ein Fan zu dem mutigen Auftritt.

Von RND/mat