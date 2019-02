Los Angeles

Taylor Swift (29) hat einen Fan überglücklich gemacht: Sie überraschte den US-Amerikaner Alex Goldschmidt bei der Verlobungsparty mit seinem Partner in Los Angeles. Goldschmidt postete zahlreiche Bilder und Videos von der Popsängerin, die das Lied „King Of My Heart“ für das Paar spielte.

Goldschmidt hatte die Sängerin zu der Verlobungsparty eingeladen – aber wohl selbst nicht damit gerechnet, dass sie vorbeikommt. Und auch sein Verlobter Ross Girard und die Partygäste können erstmal nicht fassen, als die Sängerin plötzlich vor ihnen steht: Sie fangen an zu kreischen und klatschen, wie in einem Video zu sehen ist.

Taylor-Swift-Song bedeutet verlobtem Paar viel

„ Alex hat mir eine E-Mail geschickt und hat mir geschrieben, dass es da einen Song gibt, der besonders für euch ist“, sagt die Sängerin in dem Video. Und spielt dann den Song. Warum das Lied so bedeutungsvoll für das Paar ist, erklärt Goldschmidt in einem Post: „Ich habe mich entschieden, Ross einen Antrag zu machen, als ich dieses Lied im Auto gehört habe“, schreibt er dort. „Ich kann Taylor nicht genug danken dafür, dass sie geholfen hat, diesen Tag so besonders zu machen.“

Goldschmidt kann sein Glück auch später noch nicht fassen. Er postet erneut ein Bild mit seinem Verlobten und mit Taylor Swift und schreibt dazu mit Lachsmileys: „Wie soll ich nach dem, was passiert ist, wieder zu Arbeit gehen?“

Von RND/hsc