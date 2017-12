Tausende Polizisten schützen Silvester-Feiern

„Köln ist gezeichnet“

Das Motto lautet „hart durchgreifen“: Mit mehr als doppelt so viel Einsatzkräften und einem strikten „Silvester Erlass“ wappnet sich Nordrhein-Westfalen vor dem anstehenden Jahreswechsel. Denn was 2015/2016 in Köln passiert ist, soll sich nicht wiederholen.

Düsseldorf. Mit großem Polizeiaufgebot und einem strikten „Silvester-Erlass“ des Innenministeriums verstärkt Nordrhein-Westfalen die Sicherheitsvorkehrungen zur Jahreswende. Die Polizei werde zu Silvester mit mehr als doppelt so vielen Kräften im Einsatz sein wie in einer normalen Samstagnacht, kündigte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstagabend in Düsseldorf an. Nach der katastrophalen Kölner Silvesternacht 2015/16 mit massenhaften Übergriffen auf Frauen wappnet sich NRW diesmal mit landesweit 5700 Beamten - insgesamt hat das Land rund 40.000 Polizisten.