Nürnberg

Der Australien Shepherd Mix Flo ist zwar erst ein Jahr alt, hat aber schon viel durchgemacht, wie das Tierheim Nürnberg berichtet. Für das blinde und taube Tier, das mit etwa neun Wochen in einem Karton neben einem Müllcontainer gefunden wurde, wurde vergangenes Jahr, als es noch ein kleiner Welpe war, ein gutes Zuhause gesucht. Nur dass das am Ende dann doch nicht so gut war wie gedacht.

„Wir wurden getäuscht wie noch nie“, schreibt das Tierheim auf seiner Facebook-Seite. Demnach seien fast alle Angaben der Besitzer, die ihn aufgenommen hatten, falsch gewesen, und ihnen seien alle Hunde entzogen worden, da sie sich nicht mehr richtig gekümmert haben.

Tierheim Nürnberg sucht neues Zuhause für blinden und tauben Hund

Nun sucht das Tierheim für den armen Hund ein neues Zuhause – eines, wo er es diesmal wirklich gut hat. „Flo ist so gut wie blind, wir vermuten er kann auf einem Auge Schatten sehen, und ist komplett taub. Dennoch ist er aber ein fröhlicher, junger Hund, der nach vorsichtigem Zugehen jeden Menschen mag“, heißt es vom Tierheim. Einfach scheint er trotzdem nicht zu sein: Er könne nicht allein bleiben und sei auch noch nicht stubenrein.

Trotzdem fragt das Tierheim am Dienstag und gibt die Hoffnung nicht auf: „Wer hat ein ganz großes Herz, viel Geduld, kein Problem mit seinen Krankheiten und gibt unserem Flo ein liebevolles Zuhause für immer?“

Von RND/hsc