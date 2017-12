Tatverdächtiger mit Neonazi-Vergangenheit in Haft

Explosion in Hamburg

Neue Einzelheiten über den Mann, der auf dem Hamburger S-Bahnhof Veddel eine Explosion verursacht haben soll: Der 51-jährige Stefan K. hatte laut Staatsanwaltschaft eine rechtsradikale Vergangenheit – und ist wegen Totschlags vorbestraft.

Hamburg. Der Tatverdächtige war 1992 wegen der brutalen Tötung eines 53-Jährigen in Buxtehude, der Hitler als Verbrecher bezeichnet hatte, zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg.

Sein Mittäter, ein damals 19-jähriger Skinhead, der zu sechs Jahren verurteilt worden war, betrieb später jahrelang einen Laden im niedersächsischen Tostedt, der als Treff der rechten Szene galt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade mitteilte.

Motiv unklar

Der nun in Hamburg festgenommene 51-jährige Stefan K. sei aber in letzter Zeit nur noch wegen kleinerer Diebstähle aufgefallen, sagte die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft. Gegen ihn war am Dienstag Haftbefehl erlassen worden.

Er soll die Explosion vermutlich mit einem starken Böller ausgelöst haben. Bei der Detonation am Sonntagabend auf einem Bahnsteig war eine Scheibe zu Bruch gegangen. Aufnahmen der Überwachungskameras führten zu Stephan K. Sie hatten aufgezeichnet, wie er aus einem Zug steigt und eine Tüte am Gleis abstellt.

Das Motiv ist weiterhin unklar. In seiner Vernehmung machte er hierzu offenbar keine Angaben, schreibt das „Hamburger Abendblatt“. Stephan K. drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Von RND/dpa