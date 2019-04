Zinnowitz

Im Mordfall Maria K. wurden am Dienstag zwei Tatverdächtige, ein 21- und ein 19-jähriger Deutscher aus Zinnowitz, gefasst. Die beiden Männer waren nach Informationen der „ Ostsee-Zeitung“ am 3. April bei der Gedenkandacht für die 18-Jährige, die im dritten Monat schwanger war, in der Zinnowitzer Kirche mit dabei.

Sie saßen gemeinsam mit dem angeblichen Vater von Marias ungeborenem Kind, einem 16-Jährigen aus dem Raum Anklam, in der Kirche ganz hinten links in der letzten Bank.

Auffällig war, dass die beiden Tatverdächtigen während der Andacht laut sprachen, umherlachten und anwesenden Pressevertretern drohten. So sagte der 21-Jährige zu einem Fotografen: „Seh ich ein Bild von mir in der Zeitung, kriegst du auf die Fresse!“ Der 19-Jährige grinste dazu. Er ist für die Polizei kein Unbekannter. Wegen mehrerer Gewaltstraftaten wurde er bereits rechtskräftig verurteilt.

Viele Freunde zündeten Kerzen an – die Verdächtigen nicht

Die anderen Jugendlichen, mit denen Maria K. befreundet oder bekannt war und mit denen sie sich oft im Jugendclub der Gemeinde traf, hatten in den vorderen Reihen Platz genommen. Sichtlich ergriffen zündeten sie während des Gedenkens Kerzen für die getötete junge Frau vorn am Altar an. Die beiden Tatverdächtigen und auch der werdende Vater verweigerten sich diesem Zeremoniell, sie blieben sitzen und zündeten keine Kerze an. Noch bevor die Familie von Maria – Mutter, Oma und die beiden Brüder zusammen mit den Betreuern des CJD – die Kirche verließen, war das Trio aus der letzten Bank verschwunden.

Von Cornelia Meerkatz/RND