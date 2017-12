Täter wollte mit Sprengsatz DHL erpressen

Potsdam

Das verdächtige Paket unweit des Potsdamer Weihnachtsmarktes hatte wohl keinen terroristischen Hintergrund. Nach Polizeierkenntnissen handelte es sich um eine versuchte Erpressung des Paketzulieferers DHL. Der Sprengsatz hätte schwerste Verletzungen zur Folge haben können.

Potsdam. Das verdächtige Paket am Potsdamer Weihnachtsmarkt geht auf eine Erpressung des Paketdienstes DHL zurück. Die am Freitag an eine Apotheke am Weihnachtsmarkt gesendete Lieferung mit einem Polenböller stehe in diesem Zusammenhang, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Sonntag in Potsdam. Die Täter verlangten eine Millionensumme. Eine ähnliche Lieferung sei vor einiger Zeit in Frankfurt (Oder) aufgetaucht.

Dem Sprengsatz lag ein Erpresserbrief bei. Die Nachricht sei als so genannter QR-Code im Internet verschlüsselt worden, aber eindeutig rekonstruiert worden, sagte Mörke.

Polizei hält weitere Pakete für wahrscheinlich

Der oder die Täter nähmen schwerste Verletzungen der Adressaten oder sogar deren Tötung billigend in Kauf, sagte Schröter. Es scheine sich nach bisherigen Erkenntnissen um regional agierende Täter zu handeln. Diese Tat sei besonders verwerflich. Die Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für möglich oder sogar wahrscheinlich, wie Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke sagte.

Die Polizei hält weitere derartige Pakete für wahrscheinlich, mit denen der oder die Erpresser ihre Millionenforderung durchsetzen wollen und riefen zur Vorsicht auf.

Am Freitagnachmittag hatten Mitarbeiter einer Apotheke die Polizei über ein verdächtiges Paket informiert. Polizisten entdeckten darin unter anderem einen metallischen Zylinder, Batterien und Nägel. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt und das verdächtige Paket durch Spezialkräfte kontrolliert entschärft. Einen Zündmechanismus hatte die Sendung offenbar nicht.

