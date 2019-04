Berlin

In Berlin-Spandau ist es am Sonntagabend zu einem blutigen Zwischenfall gekommen: Der „Berliner Zeitung“ zufolge wurde einer Frau in der Wohnung eines Hochhauses mit einem Messer in der Hals gestochen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der Frau soll auch eine weitere Person verletzt und ebenfalls in die Klinik gebracht worden sein. Die genauen Umstände der Tat seien bisher noch unklar, die Ermittlungen laufen. Demzufolge ist eine Beziehungstat nicht auszuschließen.

Von RND/hsc