Hamburg

Promiköchin Cornelia Poletto kann wieder lachen. Nach dem Unfall mit ihrem Renault Twizy vor einigen Wochen hatte die 47-Jährige jetzt ihren ersten öffentlichen Auftritt in Hamburg. Der „Bild“-Zeitung verriet sie: „Mir geht’s jeden Tag besser, und mit Make-Up lässt sich viel machen.“

Ein Volvo-Geländewagen hatte ihr am 22. September auf einer Kreuzung die Vorfahrt genommen und war in die Fahrerseite des Autos gekracht, sie selbst zog sich dabei einen Kiefernbruch zu. Am Auto entstand Totalschaden.

Der Schreck ist inzwischen vergessen, und während sie am Kochen bereits wieder Freude hat, klappt es mit dem Essen noch nicht so. Aber dem gewinnt die Star-Köchin auch Gutes ab: „Ich habe fünf Kilo abgenommen“, erklärt sie.

Von RND