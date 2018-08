Wismar

Das Amtsgericht Wismar hat am Freitag Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann erlassen, der an einem Angriff auf einen Syrer beteiligt gewesen sein soll. Der Wismarer wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen. Er soll am Mittwochabend gemeinsam mit zwei anderen Männern den 20-jährigen Syrer in einem Park in Wismar an der Käthe-Kollwitz-Promenade beschimpft, geschlagen und verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte. Der Festgenommene soll den Mann zu Boden gebracht haben, während die beiden anderen auf das Opfer einschlugen und -traten. Der 26-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Er gab an, selbst Opfer eines Übergriffs geworden zu sein. Die zwei Mittäter sind noch flüchtig und werden von der Polizei gesucht.

Syrer mit Eisenkette verprügelt

Der junge Flüchtling war nach Angaben der Polizei unter anderem mit einer Eisenkette verletzt worden. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Da ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wurde, war der Staatsschutz eingeschaltet worden.

Wismar bundesweit in den Schlagzeilen

Der Vorfall von Mittwochabend hat Wismar bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Nichtsdestotrotz hat Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) das Gefühl, dass es eine Zivilgesellschaft in Wismar gibt, „die sehr stark ist“. Als erfreulich wertet Beyer, dass es entschlossene Reaktionen auf den Überfall gibt. Das habe man zum Beispiel am Montag gemerkt, als die AfD die Vorfälle in Chemnitz nutzte, um in mehreren Städten des Landes zu Mahnwachen aufzurufen – auch in Wismar. Etwa 80 Leute haben bei einer spontanen Gegenveranstaltung Flagge gezeigt und sich für ein friedliches Miteinander eingesetzt.

Von Kay Steincke/RND