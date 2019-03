Köln

Sylvie Meis (40) hat ihren neuen Freund Bart Willemsen bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten deutschen Kinofilm „Misfit“ in Amsterdam kennengelernt. Bei der Premiere des Films am Samstag in Köln erzählte Meis: „Wir sind gerade aus Mexiko zurückgekommen, da waren wir in Urlaub.“

Es sei natürlich ein besonderes Gefühl, zur Premiere zurückzufliegen und zu wissen: „Da haben wir uns getroffen!“ Willemsen ist ein niederländischer Filmproduzent. In der Teenie-Komödie „Misfit“, die Donnerstag in die Kinos kommt, spielt Meis („Let's Dance“, „Das Supertalent“) eine intrigante Schuldirektorin.

Von RND/dpa