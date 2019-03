Berlin

Das Dschungelcamp sollte ihr Neustart werden. Nun ist Ex-Pornosternchen Sybille Rauch doch wieder zurück im Rotlichtgewerbe. Im interview mit RTL.de sagte die 58-Jährige: „Ich kann mir nicht leisten, nichts zu tun.“ Deswegen werde sie ab dem 1. April wieder Inserate in einem Sexmagazin schalten, damit man sie treffen könne. „Sex ist bei diesem Treffen nicht die Voraussetzung, aber es kann sich ergeben“, sagte sie im Interview.

Bis zu 100 Euro wolle sie künftig pro Stunde dafür nehmen. „Jetzt komme ich ja noch gut bei Männern an, aber ich in zwei Jahren will mich keiner mehr haben.“ Damit meint die Schauspielerin wohl, dass sie dann 60 Jahre alt sein wird. Im Januar war die „Eis am Stiel“-Darstellerin Teil der 12. Staffel von „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ gewesen, hatte den 11. Platz belegt.

Von rnd