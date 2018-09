Kusel

Mit günstigen Benzinpreisen am Sonntagmorgen hat eine Tankstelle im westpfälzischen Kusel ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war der Innenstadtbereich wegen zwischenzeitlich rund 300 Fahrzeugen kaum noch befahrbar.

Selbst für Rettungsfahrzeuge sei ein Durchkommen nur schwer möglich gewesen. Autofahrer sollten daher die Innenstadt nur anfahren, wenn es unbedingt nötig sei, riet die Polizei. An der Tankstelle in Kusel gab es am Sonntagvormittag den Liter Diesel oder Super für 0,999 Euro.

Grund für den Preissturz war laut Polizei ein Betreiberwechsel der Tankstelle. Demnach sollten die Tanks geleert werden.

Erst am Mittwoch hatte der ADAC den Jahreshöchststand für E10 und Diesel verkündet: Der Preis für einen Liter Super E10 kletterte demnach um 1,5 Cent auf durchschnittlich 1,480 Euro. Diesel-Kraftstoff verteuerte sich ebenfalls um 1,5 Cent und kostet im bundesweiten Mittel 1,311 Euro. Damit stiegen die Preise an den Tankstellen nach dem leichten Rückgang in der vergangenen Woche auf ein neues Jahreshoch.

Von RND/dpa