Kopenhagen

Doppelter Geburtstag im dänischen Königshaus: Die Zwillinge von Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, sind am Dienstag acht Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages veröffentlichte das Königshaus auf seinem offiziellen Instagram-Kanal Fotos der beiden, wie sie vor einem See und einem Wald freundlich in die Kamera lächeln. Fotografin ist Mutter Mary persönlich.

„Anlässlich des Geburtstages hat das Kronprinzpaar das Vergnügen, eine Reihe neuer Bilder ihrer königlichen Hoheiten zu teilen“, steht unter den Bildern geschrieben. Dazu ist die dänische Fahne abgebildet.

Zur Galerie Die einen lassen sich mit dem Nachwuchs etwas mehr Zeit, die anderen können es gar nicht abwarten: die europäischen Königshäuser können sich über fehlenden Nachwuchs nicht beklagen. Sehen Sie hier die Bilder der kleinen Prinzen und Prinzessinen.

Vincent ist am 8. Januar 2011 knapp 26 Minuten vor seiner Zwillingsschwester zur Welt gekommen. Er ist damit die Nummer vier in der dänischen Thronfolge, gefolgt von Josephine auf Rang fünf. Vor ihnen stehen neben Vater Frederik (50) noch ihre beiden älteren Geschwister Christian (13) und Isabella (11).

Von RND/dpa/mat