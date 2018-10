Toronto

Die enorme Nachfrage war wohl zu erwarten: Am Tag der Legalisierung bildeten sich in Kanada landesweit Schlangen vor den lizenzierten Verkaufsstellen. In Montreal und Toronto standen die Kunden zu Hunderten und warteten auf ihren ersten legalen Cannabis-Einkauf. Seit dem 17. Oktober ist kiffen in dem nordamerikanischen Land offiziell erlaubt.

Nur wenige Stunden später wurde mancherorts bereits das Gras knapp. In der Provinz Neufunland und Labrador im Nordosten des Landes waren die Bestände teilweise restlos ausverkauft, wie der kanadische Sender „CBC“ berichtete.

Hunderte Cannabis-Käufer stehen am 17. Oktober vor einem Geschäft in Montreal Quelle: AP

„Ich bin ein bisschen schockiert, dass ich so schnell ausverkauft war und verärgert, dass ich nicht jeden Kunden bedienen konnte“, erzählte ein örtlicher Verkäufer dem Sender.

Auch im Internet hatten viele Kunden keinen Erfolg mehr. Wie in den lokalen Geschäften gingen ebenfalls nach kürzester Zeit die Bestände zur Neige. Die Kanadier müssen sich auf lange Warte- und Lieferzeiten einstellen.

Laut dem Geschäftsführer des kommerziellen Anbieters „Canopy Growth Corp.“ Bruce Linton sei der Markt bisher zu unbekannt, um einen Warenüberschuss zu riskieren und zu unflexibel um die große Nachfrage zu erfüllen. Wann die wartenden Kunden bedient werden könnten, ist noch nicht bekannt.

