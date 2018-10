Leipzig

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Leipzig ist am Donnerstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 40-Jährige zwischen zwei Wagen über die Kupplung geklettert sein. Das berichten Zeugen. Der Fahrer bemerkte davon offenbar nichts und fuhr los.

Der Mann wurde rund 120 Meter bis zum Grundstück 122 mitgeschleift. „Er zog sich dabei schwerste Verletzungen zu“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer auf Anfrage.

Eine Autofahrerin bemerkte schließlich den Mann in seiner verhängnisvollen Lage und informierte den Straßenbahnfahrer. Nachdem die Tram hielt, habe sich der Mann selbst aus seiner misslichen Lage befreit, musste dann aber in eine Klinik eingeliefert werden. Er habe noch nicht befragt werden können, so die Polizei. Deshalb sei der genaue Hergang des Unglücks bisher ungeklärt.

Von Matthias Roth/RND