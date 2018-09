Washington

Die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels hat in ihrem gerade erscheinenden Buch weitere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erhoben. Die britische Zeitung „The Guardian“ veröffentlichte am Mittwoch erste Einblicke in die Biografie der 39-Jährigen, die angibt, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der US-Präsident bestreitet dies, obwohl er zugibt, dass im Jahr 2016 Schweigegeld an die Frau geflossen ist.

Ein kleiner Pilz

Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, beschuldigt Trump unter anderem, er habe ihr angeboten, bei seiner eigenen Fernsehshow „The Apprentice“ für sie zu betrügen, in dem er ihr Aufgabenstellungen vorab zukommen lässt. Ferner enthält das Buch auch pikante Details zu der angeblichen Affäre. Der „Guardian“ schreibt hier von „quälenden“ Beschreibungen, die unter anderem das Geschlechtsteil des US-Präsidenten betreffen sollen. Das beste Stück“ des jetzigen US-Präsidenten habe ausgesehen, „wie der kleine Pilz in Mario Kart“.

Kurz nach der Veröffentlichung der Auszüge stürzte sich die Twittergemeinde auf den Pilzvergleich. Sogar die Nintento-Website stieg mit ein und freute sich: „Yay #MarioKart and #Toad are trending on Twitter!“

Von RND