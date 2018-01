Stoff für Geschichten

Berlin.

Viel Dekolleté und Bein, kombiniert mit aufwendigen Stickereien und Transparenz: Der verrucht-elegante Look aus “Babylon Berlin“ ist auch bei aktuellen Kollektionen angesagt. Quelle: © Frédéric Batier / X Filme / Degeto / Beta Film / Sky

Verrucht und verrückt, glamourös und mysteriös geht es in Tom Tykwers Mehrteiler zu, der im Berlin der Zwanziger- und Dreißigerjahre spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte um den Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und seine Assistentin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, rechts) steht der einst berühmt-berüchtigte Tanzpalast Moka Efti. Hier treffen sich die Reichen und Schönen ebenso wie die Größen der Unterwelt zu Drogenpartys und Nacktrevuen.

Kosmopolitisch, kriminell und kreativ ist dieses Berlin mit seinen mal halbseidenen, mal rechtschaffenen Protagonisten, was sich auch bis ins kleinste Detail in Pierre-Yves Gayrauds Kostümbild niederschlägt. Auch die Komparsen der bislang nur beim Bezahlsender Sky ausgestrahlten Erfolgsserie hat er originalgetreu ausgestattet – einschließlich der Unterwäsche. Stoff und Verarbeitung würden sich auch auf die Bewegung auswirken, lautet Gayrauds Begründung für den hohen Anspruch an Authentizität. Alle Kostüme sind nach alten Vorlagen maßgefertigt. So auch die Kleider und Schuhe von Charlotte.

Im Tanzpalast begeistert sie unter anderem mit einem golden schimmernden Trägerkleid mit V-Ausschnitt, der in diesem Jahr sowohl in der Abend- als auch in der Brautmode angesagt ist. Ansonsten zeigen die Frauen der Berliner “Roaring Twenties“ viel Dekolleté und Bein. Ganz wie Model Bella Hadid im vergangenen Jahr beim Filmfestival in Cannes, wo sie in transparenter weißer Tüllrobe von Ralph & Russo mit Paillettenbesatz und hohem Beinschlitz dem Retro-Look huldigte. Die schwarze Variante präsentierte Catherine Zeta-Jones bei den diesjährigen Golden Globes mit einem Kleid von Zuhair Murad.

