Los Angeles

US-Regisseur Quentin Tarantino (55, „Django Unchained“) hat einem Bericht zufolge zwei Einbrecher in seinem Haus überrascht. Der Regisseur hörte in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht Geräusche und stieß beim Nachsehen auf zwei Männer, wie das Promi-Portal „TMZ.com“ am Montag berichtete.

Ein Bewohner habe zu dieser Zeit Einbrecher in seinem Haus überrascht, die daraufhin mit einigen Wertgegenständen geflüchtet seien, erklärte die Polizei von Los Angeles auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Sprecher sagte nicht, wer in dem Anwesen wohnt – allerdings ist unter der genannten Adresse Tarantinos Filmproduktionsfirma A Band Apart registriert. US-Medienberichten zufolge wurden in letzter Zeit etliche Prominente Opfer von Einbrüchen.

Von RND/dpa