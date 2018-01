Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Der Angeklagte Marcel Heße steht am Donnerstag im Landgericht in Bochum auf der Anklagebank neben seinem Anwalt Michael Emde. © dpa

Doppelmord von Herne

Über vier Monate wurde verhandelt - jetzt ist der Prozess gegen den Doppelmörder Marcel Heße aus Herne auf der Zielgeraden. Am Donnerstagvormittag forderte der Staatsanwalt im Prozess gegen den 20-Jährigen lebenslange Haft und eine anschließende Sicherungsverwahrung.

Bochum. Wie die „Bild-Zeitung“ am Donnerstagmittag berichtete, fordert Staatsanwalt Danyal Maibaum die lebenslange Höchststrafe: „Er hat völlig grundlos zwei unschuldige Menschen ermordet! Seine Motive waren Unzufriedenheit über das eigene Leben, Macht und Größenphantasien und die Befriedigung seiner sadistischen Neigungen! Sadismus war eine Triebfeder für sein Handeln.“

Obwohl der Prozess vor einer Jugendstrafkammer geführt wird, stellt die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer den Täter als Erwachsenen gleich. Eine Psychologin hatte das zuletzt befürwortet. Die psychiatrischen Gutachterinnen hatten Marcel Heße bereits in der vergangenen Woche für voll schuldfähig erklärt. Sie empfahlen dabei hinsichtlich einer Verurteilung nicht das Jugend-, sondern das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden.

Die schockierenden Taten des Marcel Heße

Marcel Heße hat über seinen Verteidiger gestanden, Anfang März 2017 einen neunjährigen Nachbarsjungen und anschließend einen ehemaligen Schulfreund umgebracht zu haben. Er erstach seine Opfer mit jeweils mehr als 50 Messerstichen. Anschließend lud er unter anderem Bilder seiner blutverschmierten Hände sowie sadistische Äußerungen über seine Taten im Internet hoch. Im Prozess vor dem Bochumer Landgericht hat Heße bislang geschwiegen. In einem Brief an seine Mutter schrieb er zuletzt allerdings, dass er nun doch realisiert habe, „was für einen Schaden“ er verursacht habe.

