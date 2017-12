Sprengsatz in Potsdamer Innenstadt gefunden

Potsdam. Am Freitagnachmittag gibt es auf dem Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in Potsdams Innenstadt einen Polizeieinsatz. Das bestätigte die Pressestelle der Polizeidirektion West. Es soll sich um einen Sprengstoffeinsatz handeln. Die "Märkische Allgemeine" erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass es sich um einen zylindrischen Gegenstand, gefüllt mit Nägeln, handeln soll.

Der USBV-Verdacht hat sich bestätigt. Der betroffene Bereich in der Innenstadt von #Potsdam muss geräumt werden! Bitte beachten Sie unsere Lautsprecherdurchsagen! #0112pdm

Die Brandenburger Straße ist auf Höhe Dortustraße gesperrt, ebenso die Dortustraße selbst. Die Sperrung reicht bis auf Höhe Lindenstraße. Ringsherum geht der Betrieb des Weihnachtsmarktes weiter. An den Absperrungen stehen viele Schaulustige.

Weihanchtsmarkt abgesperrt Quelle: Julian Stähle

Auslöser des Einsatzes ist nach Schilderung von Peter Meyritz, Chef der Polizeidirektion West, ein Paket gewesen, das von einem Zustelldienst bei der Apotheke an der Ecke Dortustraße und Brandenburger Straße abgegeben wurde. Es soll etwa 50 auf 30 Zentimeter groß sein. „Ein Mitarbeiter der Apotheke hat es geöffnet und hat erkannt, dass Drähte zu erkennen sind“, so Meyritz. Das Paket sehe in der Tat ungewöhnlich aus, sagte der Leiter der Polizeidirektion.

