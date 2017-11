Sprechen Sie die Sprache der Jugend?

„Jugendwort des Jahres“

Na du Teilzeittarzan, heute schon genaptflixt? Der Langenscheidt-Verlag sucht wieder das „Jugendwort des Jahres“. Doch wovon reden die Teenager da auf dem Pausenhof eigentlich? Testen Sie ihr Wissen im Jugendsprache-Test!

Hannover. Was ist das für 1 Sprache vong Ausdrücken her? Das dürften sich viele Erwachsene fragen, wenn sie die Vorschläge zum „Jugendwort des Jahres“ ohne Übersetzung lesen. Seit 2008 sucht der Langenscheidt-Verlag jährlich nach den beliebtesten Ausdrücken der Jugendsprache. Noch bis Freitag sollen Jugendliche abstimmen, welchen Begriff sie am besten finden. Doch wovon sprechen die jungen Leute da eigentlich? Testen Sie hier ihre Sprachkompetenz in Sachen Jugendlichkeit.





Von RND/iro/dpa