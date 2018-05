Paris

Der „Spiderman von Paris“ hat in Frankreich seine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Seine-Saint-Denis stellte dem aus Mali stammende Mamoudou Gassama (22) am Dienstag einen vorläufigen Aufenthaltstitel aus, wie eine Sprecherin bestätigte.

„Danke, Frankreich“, sagte Gassama nach dem Termin. Er hatte am Sonnabend ein Kind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet. Videoaufnahmen zeigen, wie er sich in Sekundenschnelle von Balkon zu Balkon empor hangelt, bis er das Kind erreicht und in Sicherheit bringt.

Von dpa/RND